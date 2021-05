Juventus | Pirlo può sorridere | Demiral torna in gruppo

(Di venerdì 7 maggio 2021) Merihto ad allenarsi con ilrecupera così i pezzi Arriva un’altra buona notizia per Andreaa due giorni daMilan, match in programma all’Allianz Stadium. L’allenatore bianconero, che ha pienamente recuperato Federico Chiesa e Alvaro Morata, ritrova anche Merih. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Anche il difensore turco si è infatti allenato innell’allenamento odierno ed è sempre più vicino al rientro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

E in particolare in casaè tornato prepotentemente di moda il nome di Max Allegri. Il tecnico livornese, al momento libero da impegni, è uno dei papabili per sostituirese la dirigenza ...Tutte le notizie sulla squadraIn casa Juventus si guarda al futuro della panchina: Pirlo è a forte rischio, si pensa ad Allegri ma il sogno è sempre Zidane ...La Juventus deve pensare a riprogrammare il futuro, Andrea Pirlo si gioca tutto nelle ultime partite di campionato ...