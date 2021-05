Isola 2021 shock: Awed troppo magro e la produzione corre ai ripari (Di venerdì 7 maggio 2021) Ormai sono passati due mesi, dal’inizio del reality, l’Isola dei famosi, e chi è sull’Isola dagli inizi, comincia ad essere provato, dalla mancanza di cibo, e dalle condizioni precarie della vita in Honduras. Awed ha perso moltissimi kg da quando è all’Isola Dei FamosoTra i naufraghi, quello a risentirne di più è Awed, il quale, ormai sembra uno scheletro che cammina tanto è magro. Come riportato dal settimanale, Novella 2000, la produzione è corsa ai ripari ,onde evitare ulteriori defezioni, dopo l’abbandono per motivi di salute, di vari naufraghi, come Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Paul Gascoigne e per ultimo anche Ubaldo Lanzo. Isola 2021, Awed troppo ... Leggi su formatonews (Di venerdì 7 maggio 2021) Ormai sono passati due mesi, dal’inizio del reality, l’dei famosi, e chi è sull’dagli inizi, comincia ad essere provato, dalla mancanza di cibo, e dalle condizioni precarie della vita in Honduras.ha perso moltissimi kg da quando è all’Dei FamosoTra i naufraghi, quello a risentirne di più è, il quale, ormai sembra uno scheletro che cammina tanto è. Come riportato dal settimanale, Novella 2000, laè corsa ai,onde evitare ulteriori defezioni, dopo l’abbandono per motivi di salute, di vari naufraghi, come Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Paul Gascoigne e per ultimo anche Ubaldo Lanzo....

