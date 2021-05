Il Ponte sullo Stretto si farà e sarà aereo Il Pd si è pentito | ma ora è il M5S a mettersi di traverso

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il gruppo di lavoro, istituito dalla Struttura tecnica di Missione del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, “ritiene che la soluzione aerea a più campate per ildi Messina sia potenzialmente più conveniente di quella a campata unica”. E’ quanto si legge nella relazione finale del Gruppo di lavoro tecnico avviato dal precedente esecutivo per valutare gli eventuali sviluppi del progetto del sistema di attraversamento stabile dellodi Messina che oggi il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha tramesso ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Il gruppo di lavoro, si legge ancora, “ritiene di sconsigliare le soluzioni dei tunnel subalveo e in alveo soprattutto per l’elevato rischio sismico ad esse ...

Advertising

agorarai : Mario Tozzi, che negli anni si è occupato varie volte del ponte sullo Stretto di Messina, da esperto ci spiega perc… - fattoquotidiano : Ponte sullo Stretto, il ministero dei Trasporti pubblica la relazione sull’opera: “Profonde motivazioni per realizz… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari risponde al ministro #Giovannini sul ponte di Messina in modo diretto: 'Il po… - MarceVann : RT @Napalm51: Davvero ancora con questa stronzata del Ponte sullo Stretto? - nexus630 : @Antonio_Tajani Il ponte sullo stretto.. -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte sullo

Il gruppo di lavoro del Mims sulStretto da il suo ok all'ipotesi di un(meglio a più campate) mentre ritiene meno praticabile l'idea del tunnel. Si "ritiene che sussistano profonde motivazioni per realizzare un ...ROMA - Il gruppo di lavoro del Mit sulStretto dà il suo ok all'ipotesi di un(meglio a più campate) mentre ritiene meno praticabile l'idea del tunnel. Si 'ritiene che sussistano profonde motivazioni per realizzare un ...La nostra intervista ad Angelica Cacciapaglia, famosa per essere apparsa nel video de Le Vibrazioni ma anche in Loro e altri film ...Rispondendo agli organi di stampa al margine dell’incontro sulla banchina del Porto fronte Ente, ha chiarito che il Ponte si farà ma senza focalizzarsi sul numero delle campate (una o tre). L’Italia è ...