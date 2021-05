Grey’s Anatomy: la reunion di due personaggi dà il via all’addio di un altro protagonista (Di venerdì 7 maggio 2021) Nella notte è andato in onda l’episodio tanto atteso della reunion tra April e Jackson I fan più attenti lo sapevano: a Grey’s Anatomy è tornata anche April. Sì, questa è la stagione dei ricordi e dei “grandi incontri”. Nel corso delle varie puntate sono tornati nell’ordine Derek, George, Mark, Leslie (personaggi tutti – solo nella serie – rigorosamente morti) e ultima April. Nella puntata che è andata in onda questa notte negli USA ha fatto la sua apparizione la dottoressa Kepner madre di Harriett avuta dal dottore Jackson Havery. Leggi anche: Grey’s Anatomy e l’omaggio a George Floyd Dottore che in questa ultima serie, come si è visto nella puntata dedicata alle proteste a seguito della morte dei George Floyd, prende più consapevolezza dei propri mezzi e inizia a voler dare il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Nella notte è andato in onda l’episodio tanto atteso dellatra April e Jackson I fan più attenti lo sapevano: aè tornata anche April. Sì, questa è la stagione dei ricordi e dei “grandi incontri”. Nel corso delle varie puntate sono tornati nell’ordine Derek, George, Mark, Leslie (tutti – solo nella serie – rigorosamente morti) e ultima April. Nella puntata che è andata in onda questa notte negli USA ha fatto la sua apparizione la dottoressa Kepner madre di Harriett avuta dal dottore Jackson Havery. Leggi anche:e l’omaggio a George Floyd Dottore che in questa ultima serie, come si è visto nella puntata dedicata alle proteste a seguito della morte dei George Floyd, prende più consapevolezza dei propri mezzi e inizia a voler dare il ...

