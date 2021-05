Formula E | FIA aggiorna il regolamento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo il primo E-Prix di Valencia la FIA ha messo mano aldellaE. In totale sono otto le vetture che in Spagna hanno subito le conseguenze della riduzione di energia imposta durante la Safety Car.E troppo rigido? La riduzione di energia è dovuta alla regola votata nel 2019, con la quale la FIA ha permesso al direttore di gara di ridurre l’energia a disposizione dei piloti di 1kW/h a minuto in caso di ingresso della Safety Car. Ben tre le vetture che a causa di questo provvedimento non sono riuscite a terminare la gara. FIA: “Evitare scenario simile in futuro” “Dopo quello che è successo in Gara 1 a Valencia, la FIA e il promoter vogliono evitare che possa ripresentare uno scenario simile in futuro“. Così la FIA si è espressa sull’accaduto. A tal fine il ...