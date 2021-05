Firenze: Genitori e sorella Renzi, chiesto processo per reati fiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) L'udienza preliminare è fissata per il 20 maggio. Secondo la GdF, tra il 2016 e il 2019 la Eventi 6, società della famiglia, avrebbe indicato nella dichiarazione dei redditi, passivi fittizi per un totale di oltre 5,5 milioni di euro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 7 maggio 2021) L'udienza preliminare è fissata per il 20 maggio. Secondo la GdF, tra il 2016 e il 2019 la Eventi 6, società della famiglia, avrebbe indicato nella dichiarazione dei redditi, passivi fittizi per un totale di oltre 5,5 milioni di euro L'articolo proviene daPost.

