F.1, GP Spagna - Barcellona, Libere 1: Bottas il più veloce (Di venerdì 7 maggio 2021) Il fine settimana del GP di Spagna è ufficialmente entrato nel vivo con la prima sessione di prove Libere a Barcellona. Nella prima ora in pista, il più veloce è stato Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes ha fermato il cronometro sull'1:18.504, precedendo di soli 33 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Terzo Hamilton, staccato di un solo decimo dai due rivali lì davanti. Molto più staccata invece l'altra Red Bull, quella di Sergio Perez, che per il traffico non ha messo a segno un giro veloce rappresentativo ed è al momento in nona posizione. Tutti molto vicini. Sulla pista del Montmelò i distacchi sono veramente minimi, forse ancora più stretti di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia di queste prove. La lotta tra la McLaren e la Ferrari è più che aperta: Lando ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 7 maggio 2021) Il fine settimana del GP diè ufficialmente entrato nel vivo con la prima sessione di prove. Nella prima ora in pista, il piùè stato Valtteri. Il finlandese della Mercedes ha fermato il cronometro sull'1:18.504, precedendo di soli 33 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Terzo Hamilton, staccato di un solo decimo dai due rivali lì davanti. Molto più staccata invece l'altra Red Bull, quella di Sergio Perez, che per il traffico non ha messo a segno un girorappresentativo ed è al momento in nona posizione. Tutti molto vicini. Sulla pista del Montmelò i distacchi sono veramente minimi, forse ancora più stretti di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia di queste prove. La lotta tra la McLaren e la Ferrari è più che aperta: Lando ...

