Esplosione in un edificio a Gubbio, in un video le fiamme e il momento dello scoppio (Di venerdì 7 maggio 2021) Un morto, tre feriti e un disperso nell'Esplosione, forse dovuta a gas, che ha distrutto un'abitazione a Gubbio, in provincia di Perugia. La salma dell'uomo è stata estratta dai vigili dei fuoco dalle macerie dell'abitazione. Tre i feriti, uno con gravi ustioni sul corpo, tutti trasportati in ospedale. C'è ancora un disperso, non è chiaro se si tratti di una donna. Sono 45 i vigili del fuoco a lavoro tra le macerie dell'abitazione crollata. Nel video, girato da alcuni abitanti, si vedono le fiamme seguire dallo scoppio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

