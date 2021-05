Draghi: “Il mercato del lavoro è ingiusto e danneggia donne e giovani” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Il mercato del lavoro danneggia donne e giovani”: lo afferma il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante il suo intervento al “Social Summit” di Oporto. Intervenuto sul tema del lavoro, il premier ha sottolineato che lo shock provocato dall’epidemia di Covid ha “reso questi divari ancora più profondi. Cosi come durante la Grande Recessione e la crisi del debito sovrano in Europa, sono i nostri giovani e le nostre donne a pagare il prezzo di questa tragedia. Queste fratture hanno profonde radici storiche e culturali. Ma svelano anche evidenti carenze istituzionali e giuridiche”. “Da tempo l’Ue ha fatto del suo modello sociale un punto di orgoglio. Il sogno europeo è di garantire che nessuno venga lasciato indietro. Ma, già ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) “Ildel”: lo afferma il presidente del Consiglio, Mario, durante il suo intervento al “Social Summit” di Oporto. Intervenuto sul tema del, il premier ha sottolineato che lo shock provocato dall’epidemia di Covid ha “reso questi divari ancora più profondi. Cosi come durante la Grande Recessione e la crisi del debito sovrano in Europa, sono i nostrie le nostrea pagare il prezzo di questa tragedia. Queste fratture hanno profonde radici storiche e culturali. Ma svelano anche evidenti carenze istituzionali e giuridiche”. “Da tempo l’Ue ha fatto del suo modello sociale un punto di orgoglio. Il sogno europeo è di garantire che nessuno venga lasciato indietro. Ma, già ...

