Covid: la via di Draghi sui brevetti, ‘deroga a tempo e stop blocco export vaccini’ (Di venerdì 7 maggio 2021) Porta, 7 mag. (Adnkronos) (dall’inviata Ileana Sciarra) – Arriva durante la cena informale tra i leader Ue, a Porto, la via di Mario Draghi sulla deroga ai brevetti, a ben due giorni dalla svolta di Joe Biden sulla proprietà intellettuale dei vaccini. Ieri una dichiarazione ‘striminzita’, quasi come se il presidente del Consiglio prendesse tempo, studiando bene tutte le pedine in campo prima di prendere posizione. Oggi lo fa con chiarezza, sembra tendere la mano al presidente degli States ma al tempo stesso, con la fermezza che lo contraddistingue, chiede che si sblocchi la partita dell’export, che l’Europa su questo fronte non sia lasciata sola. E’ un discorso a tratti anche duro il suo, quasi a dare una scossa alle big pharma ricordando milioni di persone che non hanno la possibilità di vaccinarsi e ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 7 maggio 2021) Porta, 7 mag. (Adnkronos) (dall’inviata Ileana Sciarra) – Arriva durante la cena informale tra i leader Ue, a Porto, la via di Mariosulla deroga ai, a ben due giorni dalla svolta di Joe Biden sulla proprietà intellettuale dei vaccini. Ieri una dichiarazione ‘striminzita’, quasi come se il presidente del Consiglio prendesse, studiando bene tutte le pedine in campo prima di prendere posizione. Oggi lo fa con chiarezza, sembra tendere la mano al presidente degli States ma alstesso, con la fermezza che lo contraddistingue, chiede che si sblocchi la partita dell’, che l’Europa su questo fronte non sia lasciata sola. E’ un discorso a tratti anche duro il suo, quasi a dare una scossa alle big pharma ricordando milioni di persone che non hanno la possibilità di vaccinarsi e ...

