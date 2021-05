COVID, il Prefetto di Avellino: “Ora controlli più rigorosi” (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – “Con la collaborazione di tutti, cittadini, esercenti ed istituzioni, ed il senso di responsabilità civica che contraddistingue questo territorio, dobbiamo salvaguardare tutto il contesto provinciale affinché sia garantito il progressivo e definitivo ritorno alla normalità, grazie anche agli sforzi che si stanno attuando sul fronte della campagna vaccinale“. Con questo intento il Prefetto Paola Spena ha allargato l’odierno tavolo del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica ai rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti, per sensibilizzare le categorie degli operatori economici, interessati dalla ripresa delle attività consentite dal D.L. 52/2021, sulla necessità di uno sforzo congiunto per favorire le riaperture in tutta sicurezza, nel rispetto delle regole anti COVID e, in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “Con la collaborazione di tutti, cittadini, esercenti ed istituzioni, ed il senso di responsabilità civica che contraddistingue questo territorio, dobbiamo salvaguardare tutto il contesto provinciale affinché sia garantito il progressivo e definitivo ritorno alla normalità, grazie anche agli sforzi che si stanno attuando sul fronte della campagna vaccinale“. Con questo intento ilPaola Spena ha allargato l’odierno tavolo del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica ai rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti, per sensibilizzare le categorie degli operatori economici, interessati dalla ripresa delle attività consentite dal D.L. 52/2021, sulla necessità di uno sforzo congiunto per favorire le riaperture in tutta sicurezza, nel rispetto delle regole antie, in ...

