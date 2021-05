Ciro Grillo, parla il compagno di liceo: “Lui e i suoi amici non mi piacevano” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Mentre eravamo in discoteca io e Roberta abbiamo visto Silvia e Ciro Grillo baciarsi“. Così dice Andrea nella sua testimonianza, resa a verbale ad agosto 2019. A riportarlo è La Repubblica. “Ne ho parlato subito con Roberta, perché quei quattro tipi avevano un atteggiamento che non mi piaceva. Io non li conoscevo personalmente, li conosceva un nostro amico“. Dice il ragazzo che i giovani avevano un atteggiamento da “sbruffoni”. “Quel Ciro aveva gli occhiali da sole nonostante fosse notte e fossimo al chiuso“. “Verso le tre e mezzo me ne sono andato. Le ho lasciate lì con loro. Sono andato via tranquillo, perché mi hanno detto che avrebbero preso un taxi per rientrare al bed & breakfast“. Poi Andrea non rivedendole per due giorni, decide di chiamarle. “Non avendo più avuto notizia di loro, le ho invitate in ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 7 maggio 2021) “Mentre eravamo in discoteca io e Roberta abbiamo visto Silvia ebaciarsi“. Così dice Andrea nella sua testimonianza, resa a verbale ad agosto 2019. A riportarlo è La Repubblica. “Ne hoto subito con Roberta, perché quei quattro tipi avevano un atteggiamento che non mi piaceva. Io non li conoscevo personalmente, li conosceva un nostro amico“. Dice il ragazzo che i giovani avevano un atteggiamento da “sbruffoni”. “Quelaveva gli occhiali da sole nonostante fosse notte e fossimo al chiuso“. “Verso le tre e mezzo me ne sono andato. Le ho lasciate lì con loro. Sono andato via tranquillo, perché mi hanno detto che avrebbero preso un taxi per rientrare al bed & breakfast“. Poi Andrea non rivedendole per due giorni, decide di chiamarle. “Non avendo più avuto notizia di loro, le ho invitate in ...

LegaSalvini : LIBERO: «CIRO GRILLO, LA TESTIMONIANZA DELLA SECONDA RAGAZZA CHE LO INGUAIA: 'DICEVA CHE SE LA VOLEVA SCO***E, ERA… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “QUARTO GRADO”: La condanna definitiva per i Ciontoli e il caso di Ciro Grillo - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “QUARTO GRADO”: La condanna definitiva per i Ciontoli e il caso di Ciro Grillo - belconomy : RT @TWDDarylRick: Immaginate se questo SMS 'ti stupro bella bambina attenta' lo avesse inviato il figlio di Bossi o della Meloni o di Salvi… - briciola2005an1 : @luigidimaio @myrtamerlino @La7tv @Ariachetira Perché non ha chiesto a Luigi Di Maio della sparatoria da parte dell… -