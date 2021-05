Cecchi Paone contro Pio e Amedeo: “Sono due maleducati” (Di venerdì 7 maggio 2021) Nuova diatriba a distanza tra Cecchi Paone e Pio e Amedeo. L’ex presentatore ha attaccato i due comici pesantemente per il loro monologo. Cecchi Paone e Pio e AmedeoPio e Amedeo nei giorni scorsi hanno sollevato un vero e proprio polverone con un monologo durante la propria trasmissione “Felicissima Sera”. I due comici infatti hanno attaccato il politicamente corretto e hanno invitato omosessuali e persone di colore a farsi una risata sulle frasi di omofobia e razzismo. La cosa non è andata giù ad alcuni anche perché il monologo è parso un riferimento al ddl Zan. Nei giorni scorsi Pio e Amedeo però non hanno fatto marcia indietro sulle parole proferite durante la trasmissione e hanno rincarato la dose sui social. I due ... Leggi su chenews (Di venerdì 7 maggio 2021) Nuova diatriba a distanza trae Pio e. L’ex presentatore ha attaccato i due comici pesantemente per il loro monologo.e Pio ePio enei giorni scorsi hanno sollevato un vero e proprio polverone con un monologo durante la propria trasmissione “Felicissima Sera”. I due comici infatti hanno attaccato il politicamente corretto e hanno invitato omosessuali e persone di colore a farsi una risata sulle frasi di omofobia e razzismo. La cosa non è andata giù ad alcuni anche perché il monologo è parso un riferimento al ddl Zan. Nei giorni scorsi Pio eperò non hanno fatto marcia indietro sulle parole proferite durante la trasmissione e hanno rincarato la dose sui social. I due ...

LegaSalvini : ?? Alessandro Cecchi Paone: 'Dire che l'unica famiglia è quella tra uomo e donna è incitazione all'odio? Sì, perché… - FratellidItalia : Dire che la famiglia è quella tra uomo e donna? Per Cecchi Paone è incitamento all’odio e dovrebbe essere un pensie… - LegaSalvini : ++ IL DELIRIO!! ++ ? Alessandro Cecchi Paone: 'In Italia siamo indietro per colpa della destra che vuole spianare… - _lu_ca_ : RT @francescatotolo: Questa esternazione di Alessandro Cecchi Paone è un motivo in più per non approvare il #DDLZan che creerà una nuova ca… - mariacarla1963 : RT @giulianol: Cecchi Paone l'ha detto chiaramente: il DdL punirà chi si dichiara contrario al matrimonio omosessuale. -