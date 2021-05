Antonella Elia: è ritorno di fiamma con Pietro Delle Piane (Di venerdì 7 maggio 2021) In un’intervista Antonella Elia ha rivelato che è ritornata insieme al fidanzata Pietro Delle Piane, anche se con alcuni accorgimenti Sono oramai lontani i tempi di Temptation Island in cui Antonella Elia lasciava al falò di confronto Pietro Delle Piane per le innumerevoli dichiarazioni fatte e il comportamento tenuto dal fidanzato. Nella scorsa edizione del programma sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, Antonella Elia insieme a Pietro Delle Piane avevano deciso di partecipare per mettersi alla prova e vedere fino a quanto il loro legame fosse profondo e sincero. Non è andata come speravano, visto che in brevissimo tempo il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 maggio 2021) In un’intervistaha rivelato che è ritornata insieme al fidanzata, anche se con alcuni accorgimenti Sono oramai lontani i tempi di Temptation Island in cuilasciava al falò di confrontoper le innumerevoli dichiarazioni fatte e il comportamento tenuto dal fidanzato. Nella scorsa edizione del programma sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia,insieme aavevano deciso di partecipare per mettersi alla prova e vedere fino a quanto il loro legame fosse profondo e sincero. Non è andata come speravano, visto che in brevissimo tempo il ...

Advertising

BITCHYFit : Antonella Elia spiazza con la sua nuova decisione su Pietro Delle Piane - zazoomblog : Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme: ecco le parole della donna - #Antonella #Pietro #Delle… - mat_ild3_ : PER NON DIMENTICARE ???? Valeria Marini: 'Tu hai picchiato Aida Yespica' Antonella Elia: 'Come no, è sopravvissuta a stento' - PasqualeMarro : #AntonellaElia l’annuncio shock: “E’ lui l’amore della mia vita” - DespotaIllumin1 : Io credo che se Antonella Elia si fosse contenuta leggermente e se non fosse scivolata in due o 3 attacchi inutili,… -