Amici | Enula lancia il suo primo EP

Enula è stata una delle cantanti più amate di questa edizioni di Amici: nonostante sia stata eliminata a sorpresa dal talent condotto da Maria De Filippi, il suo percorso artistico sta continuando portandole importanti soddisfazioni. Enula, infatti, ha annunciato la prossima uscita del suo primo EP. Enula è stata una delle cantanti di questa edizione di Amici più talentuose e più amate dal pubblico: i telespettatori sono rimasti Articolo completo: dal blog SoloDonna

