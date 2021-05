Aldo, Infermiere: “noi costretti a lavorare con mascherine protettive fuorilegge, ora basta”. (Di venerdì 7 maggio 2021) Ci scrive Aldo, Infermiere in Calabria: “noi costretti a lavorare con mascherine protettive fuorilegge, ora basta”. Spett.le redazione AssoCareNews.it, sono un Infermiere 118 di un Asp calabrese. Vi contatto dalla Calabria. Vorrei segnalare che, nonostante i vari atti della protezione civile in merito al ritiro di mascherina facciali Ffp2 e Ffp3 (protocollo n.163250 siar del 09.04.2021 – Dipartimento protezione civile); continuano a farci utilizzare le mascherine ffp2/ffp3 di importazione cinese citate nel documento sopra riportato. Noi, abbiamo più volte segnalato la problematica alla nostra azienda ma senza alcun riscontro. Abbiamo a gran voce chiesto ai nostri responsabili sulla sicurezza che venissero rispettati ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Ci scrivein Calabria: “noicon, ora”. Spett.le redazione AssoCareNews.it, sono un118 di un Asp calabrese. Vi contatto dalla Calabria. Vorrei segnalare che, nonostante i vari atti della protezione civile in merito al ritiro di mascherina facciali Ffp2 e Ffp3 (protocollo n.163250 siar del 09.04.2021 – Dipartimento protezione civile); continuano a farci utilizzare leffp2/ffp3 di importazione cinese citate nel documento sopra riportato. Noi, abbiamo più volte segnalato la problematica alla nostra azienda ma senza alcun riscontro. Abbiamo a gran voce chiesto ai nostri responsabili sulla sicurezza che venissero rispettati ...

Advertising

advgiornalista : Ci scrive Aldo, Infermiere in Calabria: 'noi costretti a lavorare con mascherine protettive fuorilegge, ora basta'.… - RobertoUgolin10 : Ci scrive Aldo, Infermiere in Calabria: “noi costretti a lavorare con mascherine protettive fuorilegge, ora basta”.… - advgiornalista : RT @AssoCare: Ci scrive Aldo, Infermiere in Calabria: 'noi costretti a lavorare con mascherine protettive fuorilegge, ora basta'. Spett.le… - advgiornalista : RT @AssoCare: Ci scrive Aldo, Infermiere in Calabria: 'noi costretti a lavorare con mascherine protettive fuorilegge, ora basta'. Spett.le… - AssoCare : Ci scrive Aldo, Infermiere in Calabria: 'noi costretti a lavorare con mascherine protettive fuorilegge, ora basta'.… -