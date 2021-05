Un passo dal cielo 6, anticipazioni 13 maggio: Francesco fa i conti con il suo passato (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel sesto episodio di Un passo dal cielo 6 dal titolo ‘Il Confine’, le anticipazioni raccontano che la vittima è il padre di Federica, una giovane ragazza cieca. Quando suo padre viene ritrovato senza vita, Vincenzo e Francesco dovranno entrare nel mondo silenzioso e tormentato di un paese di confine, dove rivalità antiche si scontrano con amori segreti. Nella fiction Un passo dal cielo 6 settimana dopo settimana i colpi di scena diventano sempre più numerosi, le anticipazioni di questa penultima puntata di questa stagione annunciano dei nuovi risvolti. Le novità non mancheranno e la trama racconta che Francesco si ritroverà a dover fare i conti con il suo passato. Nell’episodio 5, “Il confine”, per ... Leggi su ck12 (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel sesto episodio di Undal6 dal titolo ‘Il Confine’, leraccontano che la vittima è il padre di Federica, una giovane ragazza cieca. Quando suo padre viene ritrovato senza vita, Vincenzo edovranno entrare nel mondo silenzioso e tormentato di un paese di confine, dove rivalità antiche si scontrano con amori segreti. Nella fiction Undal6 settimana dopo settimana i colpi di scena diventano sempre più numerosi, ledi questa penultima puntata di questa stagione annunciano dei nuovi risvolti. Le novità non mancheranno e la trama racconta chesi ritroverà a dover fare icon il suo. Nell’episodio 5, “Il confine”, per ...

