Advertising

SkyTG24 : Nel Regno Unito la domanda di birra supera l’offerta: ora nei pub si pensa al razionamento - fattoquotidiano : PESCA IN TILT Sale la tensione nel canale della Manica tra Regno Unito e Francia per effetto della Brexit - ilpost : Francia e Regno Unito litigano per i diritti di pesca su un’isoletta - Blackskorpion4 : RT @Miti_Vigliero: Ue, Regno Unito sta violando accordi su pesca - Ultima Ora - ANSA - LaStampa : Quella “guerra della pesca” tra Regno Unito e Francia davanti alla piccola isola di Jersey: cosa sta succedendo nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

Ilgarantisce 'un sostegno senza equivoci' all'isola di Jersey, possedimento inglese nel canale della Manica, nella sfida con la Francia e con i pescatori della Normandia sulle limitazione d'...Con queste parole Austin Smith, direttore dell'Istituto per i sistemi viventi dell'Università di Exeter, ha commentato lo studio che hanno condotto i ricercatori dell'ateneo del, grazie ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 06 mag - Le condizioni poste dal Regno Unito per la pesca delle flotte Ue in acque britanniche "non rispettano le disposizioni dell'accordo stabilito'. Lo ...(askanews) - Il Regno Unito va oggi al voto per una serie di elezioni teoricamente locali che possono diventare un test impegnativo per il premier Boris Johnson e in prospettiva per il futuro stesso ...