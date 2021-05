Scamacca cambia agente | ora si affida alla WSA di Alessandro Lucci

(Di giovedì 6 maggio 2021) Gianlucaprocuratore e siWorld Soccer Agency (WSA) di, agenzia che assiste – tra gli altri – giocatori di grande nome come Bonucci, Cuadrado, Dzeko, Muriel e Correa. Il 22enne attaccante di proprietà del Sassuolo, attualmente in prestito al Genoa, ha lasciato in modo piuttosto burrascoso l’agenzia che l’aveva rappresentato fin qui, ovvero la Football Trade di Paolo Paloni:, con un ricorso inoltrato al Coni, aveva chiesto che venisse annullato o comunque risolto il mandato sottoscritto a inizio autunno del 2020. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@worldsocceragency) Foto: Twitter Genoa L'articolo ...

Advertising

sportli26181512 : Scamacca cambia agente: ha scelto la World Soccer Agency di Lucci: Scamacca cambia agente: ha scelto la World Socce… - Gazzetta_it : Scamacca cambia agente: ha scelto la World Soccer Agency di Lucci - zazoomblog : Scamacca cambia agente assist per il Milan? - #Scamacca #cambia #agente #assist - MilanWorldForum : Milan: Scamacca cambia agente. Le news QUI -) - MilanLiveIT : #Scamacca pronto a cambiare agente ?? Una notizia che può agevolare il #Milan ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Scamacca cambia

Calcio News 24

Gianlucaha cambiato agente. Una notizia che potrebbe far piacere al Milan Gianlucaufficialmente agente: l'attaccante del Sassuolo è passato nella scuderia di Alessandro Lucci abbandonando il procuratore Paolo Paloni. Una buona notizia per il Milan che con Lucci in ...lascerà il Genoa per tornare al Sassuolo , club che ne detiene il cartellino. Ma è molto probabile che venga messo all'asta per ricavare una plusvalenza importante. Si partirà da una ...L'attaccante di proprietà del Sassuolo è tra gli obiettivi del Milan: il passaggio alla WSA potrebbe agevolare la trattativa ...Possibile cambio di procuratore in vista per Gaetano Castrovilli. Secondo l’indiscrezione fornita da Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com, il centrocampista della Fiorentina, assistito da M ...