(Di giovedì 6 maggio 2021) La Francia ha inviato dueall'isola di, a 20 km dalla Normandia ma in territorio britannico, dove stanno protestando 50 peschereccivi ha già inviato due navi da ...

Advertising

HuffPostItalia : Post Brexit a rischio battaglia navale, tensione per la pesca nella Manica - Poppulista : RT @MediasetTgcom24: Pesca, tensione Parigi-Londra: 2 motovedette francesi a Jersey #pesca - Dorian221190 : RT @MediasetTgcom24: Pesca, tensione Parigi-Londra: 2 motovedette francesi a Jersey #pesca - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Pesca, tensione Parigi-Londra: 2 motovedette francesi a Jersey #pesca - MediasetTgcom24 : Pesca, tensione Parigi-Londra: 2 motovedette francesi a Jersey #pesca -

Ultime Notizie dalla rete : Pesca tensione

... giustificata dal governo di Parigi, nasce dal rifiuto del governo locale di Jersey, autonomo, ma forte della tutela di Londra, di consentire l'accesso a molti di loro nelle proprie acque di...... per manifestare contro le condizioni ritenute penalizzanti imposte allafrancese dopo la ... La, tra Downing Street e l' Eliseo, cresce così di ora in ora.Protesta dei pescatori francesi: Johnson manda la Royal Navy davanti all'isola di Jersey nella Manica. Parigi risponde con due motovedette ...Escalation post Brexit tra Regno Unito e Francia sulla pesca nella Manica. Sono infatti arrivate in zona, nelle prime ore di oggi le due navi da guerra britanniche Severn e Tamar inviate ieri sera su.