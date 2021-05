Perchè Bassolino può farcela a diventare sindaco di Napoli. Spiegato da un renziano (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiTommaso Ederoclite, dal Pd a Bassolino. Anzi, di più: da Renzi a Bassolino. “Bassolino è stato un renziano prima di Renzi”. Gliel’ha detto? “Con Antonio mi sento più volte al giorno”. Meglio lui che un certo Pd. “Per me, fin dal 2016”. Anno delle primarie che hanno sancito lo strappo di Bassolino col partito che – lo ripete ad ogni occasione – ha contribuito a fondare. “Fui l’unico renziano a sostenerlo: gli altri si schierarono tutti con Valeria Valente”. Da allora il buio. “Da allora Bassolino non ha nemmeno più fatto la tessera del Pd”. E lei? “Nel 2018 mi candidai segretario e persi contro Massimo Costa. Che mi volle, però, presidente dell’assemblea provinciale”. Poi Renzi. “Non sono mai stato iscritto a Italia ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiTommaso Ederoclite, dal Pd a. Anzi, di più: da Renzi a. “è stato unprima di Renzi”. Gliel’ha detto? “Con Antonio mi sento più volte al giorno”. Meglio lui che un certo Pd. “Per me, fin dal 2016”. Anno delle primarie che hanno sancito lo strappo dicol partito che – lo ripete ad ogni occasione – ha contribuito a fondare. “Fui l’unicoa sostenerlo: gli altri si schierarono tutti con Valeria Valente”. Da allora il buio. “Da alloranon ha nemmeno più fatto la tessera del Pd”. E lei? “Nel 2018 mi candidai segretario e persi contro Massimo Costa. Che mi volle, però, presidente dell’assemblea provinciale”. Poi Renzi. “Non sono mai stato iscritto a Italia ...

