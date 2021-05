Parto da record in Marocco: una donna di 25 anni dà alla luce ben 9 gemelli (Di giovedì 6 maggio 2021) Un caso del genere non capitava da molti anni, di parti record infatti se ne vedono davvero molto pochi. Questa volta è capitato in Marocco e ha visto protagonista la 25enne Halima Cisse originaria del Mali, che ha dato alla luce 9 gemelli, quattro maschi e cinque femmine. Secondo quanto riportato dai media la mamma e neonati stanno tutti bene. La donna si trovava in clinica ed era costantemente seguita e monitorata dal 30 marzo. Leggi anche -> Non si accorge di essere incinta e Partorisce in bagno: “Pensavo fossero calcoli renali” Inizialmente la donna era convinta di portare in grembo sette pargoli, ma al momento del taglio cesareo ne sono usciti altri due, questi due neonati in più erano sfuggiti alle ecografie ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 6 maggio 2021) Un caso del genere non capitava da molti, di partiinfatti se ne vedono davvero molto pochi. Questa volta è capitato ine ha visto protagonista la 25enne Halima Cisse originaria del Mali, che ha dato, quattro maschi e cinque femmine. Secondo quanto riportato dai media la mamma e neonati stanno tutti bene. Lasi trovava in clinica ed era costantemente seguita e monitorata dal 30 marzo. Leggi anche -> Non si accorge di essere incinta erisce in bagno: “Pensavo fossero calcoli renali” Inizialmente laera convinta di portare in grembo sette pargoli, ma al momento del taglio cesareo ne sono usciti altri due, questi due neonati in più erano sfuggiti alle ecografie ...

Advertising

SkyTG24 : Parto record in Marocco: una 25enne dà alla luce nove gemelli - messveneto : Parto record in Marocco: dati alla luce nove gemelli: La mamma è una donna maliana di 25 anni. Il padre dei piccoli… - dadonnight : parto ora con doccia in tempo record - Ulissesempre1 : RT @LaStampa: Parto record in Marocco: dati alla luce nove gemelli - Sara_fromArda : Parto record in Marocco: una donna del Mali dà alla luce nove gemelli Non sarà che Bill Gates si è sbagliato e inv… -