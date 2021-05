Pagelle Roma Manchester United | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

(Di giovedì 6 maggio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per il ritorno delle semifinali dell’Europa League 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per il ritorno delle semifinali dell’Europa League 2020/2021. TOP: Bruno Fernandes, De Gea: Dzeko, MkhitaryanAl termine del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : PAGELLE E TABELLINO DI SAMPDORIA-ROMA: countdown Fonseca, Jankto frizzante - pagelle : @CorSport si ma mette il @CorSport fuori dal centro delle notizie calcistiche delle capitale...davate Sarri alla Ro… - infoitsport : Le pagelle di Sampdoria-Roma: mediocrità diffusa, si salva solo Mancini - infoitsport : Le pagelle di Ranieri: la vittoria sulla Roma la ciliegina di una salvezza mai in dubbio - infoitsport : Sampdoria-Roma, le pagelle dei quotidiani: Dzeko spreca, Fuzato incerto. Si salvano in pochi -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Roma

... segui la partita live insieme a noi Nuovo appuntamento con CMIT TV per la cronaca in diretta di Calciomercato.it della sfida trae Manchester United. Live reaction, analisi edell'...Mourinho è ciò di cui la, e forse, aveva bisogno. È un salto di qualità di credibilità e ... Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte le...Vocegiallorossa.it vi propone i voti LIVE del match contro il Manchester United. Al termine della partita, saranno pubblicate le pagelle dell'incontro. Mirante 6 Karsdorp 6 Smalling ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno delle semifinali dell’Europa League 2020/21: pagelle Roma Manchester United Le pagelle dei protagonisti del match tra Roma e Manch ...