Advertising

Giordan85377483 : RT @HuffPostItalia: Ossa di donna ritrovate nel Modenese, si riapre 'cold case'? - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Nel Modenese rinvenute ossa di donna: riaperto 'cold case' #cronacamodena - lupettorosso76 : RT @MediasetTgcom24: Nel Modenese rinvenute ossa di donna: riaperto 'cold case' #cronacamodena - MediasetTgcom24 : Nel Modenese rinvenute ossa di donna: riaperto 'cold case' #cronacamodena - statodelsud : Ossa di donna trovate nel Modenese, si riapre ‘cold case’ -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Modenese

Ossa umane, risultate poi essere di donna, sono state trovate ieri in una zona di calanchi vicino a un poligono di tiro a Sassuolo,, durante le ricerche di Alessandro Venturelli, 21enne di cui non si hanno notizie dal dicembre scorso. Il rinvenimento ha portato gli inquirenti a valutare se possa trattarsi dei resti ...Ossa umane, risultate poi essere di donna, sono state trovate ieri in una zona di calanchi vicino a un poligono di tiro a Sassuolo,, durante le ricerche di Alessandro Venturelli, 21enne di cui non si hanno notizie dal dicembre scorso. Il rinvenimento ha portato gli inquirenti a valutare se possa trattarsi dei resti ...Mercoledì in una zona di calanchi vicino a un poligono di tiro a Sassuolo, nel Modenese, sono state ritrovate ossa umane, risultate poi essere di donna. Il rinvenimento è avvenuto durante le ricerche ...Ossa umane, risultate poi essere di donna, sono state trovate ieri in una zona di calanchi vicino a un poligono di tiro a Sassuolo, nel Modenese, durante le ricerche di Alessandro Venturelli, 21enne d ...