Mr Wrong – Lezioni D'Amore, Puntate: Ozgur Aiuta Ezgi a Conquistare Serdar! (Di giovedì 6 maggio 2021) Mr Wrong – Lezioni D'Amore, Puntate: Ezgi accetta l'accordo con Ozgur e quest'ultimo inizia a darle preziosi consigli. Lei, però, non fa altro che pensare ad Ozgur… Dopo l'apertura di Mr Wrong – Lezioni D'Amore, il rapporto tra Ezgi ed Ozgur diventa sempre più stretto. La ragazza però è convinta che l'uomo perfetto sia Serdar, il ginecologo che aveva conosciuto. Ozgur, quindi, l'Aiuta per Conquistare l'uomo. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Mr Wrong – Lezioni D'Amore: dove eravamo rimasti Ezgi prepara una festa a ...

