Milano | attrice in condizioni gravissime | a ridurla in fin di vita la figlia adolescente

Leggi su formatonews

(Di giovedì 6 maggio 2021) Auna ragazzina ha accoltellato la mamma, un’. Ledella donna sono molto gravi. Getty Immages/Franco OrigliaAncora un caso di violenza in famiglia. Dopo la tragedia di Bolzano dove il 30 enne Benno Neumair ha brutalmente ucciso i genitori Peter e Laura, ora anche aun caso di tentato omicidio. Protagoniste un’di 51 anni – le cui iniziali corrispondono a P.C, con alle spalle numerose apparizioni in film e serie televisive – e la, un’di appena 16 anni. L’ipotesi degli inquirenti – riferisce Today – è che sia stata proprio la 16 enne a colpire la madre, provocando una ferita quasi letale alla donna che, infatti, ora si trova all’ospedale Niguarda in prognosi riservata. Secondo i medici la situazione non è buona, ...