METEO con premesse d’Estate nella linea del CAOS

(Di giovedì 6 maggio 2021)Estate 2021, e se fosse fredda?Paura perché? Domanda più che lecita, potrebbe essere interpretata in vari modi: caldo assurdo, o magaricapriccioso. Diciamo che potrebbe proporci un po’ di tutti, ma osservando attentamente leprimaverili diciamo che la bella stagione appare distanti anni luce. Caldo? Poco o nulla. Lo scorso fine settimana ok, il prossimo pure, ma non potrebbe lasciarci sino a fine mese. Almeno sino al 20, diciamo, perché le mappe di previsione continuano a dirci che il trendclimatico prevalente potrebbe essere di tutt’altro tenore. Quale? Beh, probabilmente fresco e instabilità. Ora molti di voi si staranno chiedendo che c’entra tutto questo con l’Estate. Vi rispondiamo dicendovi che c’entra eccome. Ci porteremo dietro degli strascichi primaverili a giugno, magari ...

Secondo il team di.it dopo un weekend soleggiato etemperature in aumento, da lunedì un vortice ciclonico carico di temporali comincerà a interessare il Nordovestprecipitazioni via via ...Venti deboli occidentali sulla pianura; moderati sud - occidentali sui rilieviforti raffiche sulle aree di crinale, in attenuazione dal pomeriggio. Mare mosso.