Lecce | il club si aggiudica la gestione dello stadio “Via del Mare”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ilsila concessione in uso e la“Via del”. Ad annunciarlo è lo stessosalentino tramite una nota ufficiale: “Con determina del 22/4/2021, notificata nella giornata di ieri, il Comune diha disposto, a conclusione della procedura di gara indetta con bando del 8/9/2020, l’zione alla scrivente della concessione in uso eVia del“Ettore Giardiniero” per la durata di anni dieci“. “A tale provvedimento seguirà, a breve, la sottoscrizione del relativo atto di convenzione“, si legge ancora nel comunicato della società di Serie B. SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lecce club

TUTTO mercato WEB

...federali che impongono ad un soggetto di essere proprietario di un solo. De Picciotto, alle strette, ha quindi mandato un messaggio alla città : 'Com'è noto sono titolare di quote dell'Us...Solo 40partecipanti, si parte il prossimo 15 agosto, data in cui scenderanno in campo subito ... focolaio di variante indiana nel Salento: 16 casi accertati Attualità 5 Mag 2021, ex ...Marco Mancosu, calciatore cagliaritano capitano del Lecce, ha rivelato su Instagram che quella che si credeva fosse appendicite, così come comunicato dal club giallorosso lo scorso marzo, in realtà er ...Rinnovo della concessione per lo stadio 'Via del Mare' fra il Comune di Lecce e la società giallorossa. Ecco la nota in merito dello.