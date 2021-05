Inter, Max Pezzali in pole per il nuovo inno: debutto con la Sampdoria? (Di giovedì 6 maggio 2021) Il nuovo inno dell’Inter pronto al debutto con la Sampdoria Dopo la conquista matematica dello Scudetto, l’Inter si concentra anche su argomenti extra-campo. Tra questi c’è anche la questione nuovo inno che andrà a sostituire C’è solo l’Inter negli altoparlanti di San Siro prima del fischio iniziale. E secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport potrebbe debuttare già sabato contro la Sampdoria. “La gara in cui sarà lanciato a San Siro il nuovo inno: il club ha infatti deciso di non aspettare la fine della stagione. Tra Povia e Merk & Kremont, a spuntarla dovrebbe essere stata la canzone di Max Pezzali e Claudio Cecchetto”. (fonte: Gazzetta dello ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Ildell’pronto alcon laDopo la conquista matematica dello Scudetto, l’si concentra anche su argomenti extra-campo. Tra questi c’è anche la questioneche andrà a sostituire C’è solo l’negli altoparlanti di San Siro prima del fischio iniziale. E secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport potrebbe debuttare già sabato contro la. “La gara in cui sarà lanciato a San Siro il: il club ha infatti deciso di non aspettare la fine della stagione. Tra Povia e Merk & Kremont, a spuntarla dovrebbe essere stata la canzone di Maxe Claudio Cecchetto”. (fonte: Gazzetta dello ...

