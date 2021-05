India: partito team italiano con sistema per creare ossigeno con il C-130 messo a disposizione dall’Aeronautica Militare (Di giovedì 6 maggio 2021) India Missione coordinata dalla Protezione Civile E’ partito, ieri pomeriggio, dall’aeroporto di Torino Caselle il C-130 messo a disposizione dall’Aeronautica Militare per il team italiano che fornirà supporto al sistema sanitario dell’India. La missione, coordinata dal dipartimento nazionale di Protezione Civile, è composta in gran parte da personale della Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte; ne fanno parte un medico della Regione Lombardia e una rappresentante del Ministero della Salute. A salutare la partenza del gruppo sulla pista dello scalo torinese l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, rappresentanti del Dipartimento di Protezione civile, dell’Aeronautica ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 6 maggio 2021)Missione coordinata dalla Protezione Civile E’, ieri pomeriggio, dall’aeroporto di Torino Caselle il C-130per ilche fornirà supporto alsanitario dell’. La missione, coordinata dal dipartimento nazionale di Protezione Civile, è composta in gran parte da personale della Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte; ne fanno parte un medico della Regione Lombardia e una rappresentante del Ministero della Salute. A salutare la partenza del gruppo sulla pista dello scalo torinese l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, rappresentanti del Dipartimento di Protezione civile, dell’Aeronautica ...

