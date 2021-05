Impeccabile OnePlus | il modello N10 ha uno sconto formidabile

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 6 maggio 2021) È solo grazie agli incredibili sconti Amazon che puoi acquistare uno smartphone dalle migliori prestazioni, come ilN10, proprio oggi in offerta. Offerta Amazon suN10I prodotti a marchiosono tra più apprezzati sul mercato, al momento. La società è riuscita a realizzare dei device davvero affascinanti a delle fasce di prezzo più che ragionevoli. Società che si è fatta strada un po’ in sordina ma che, col tempo, ha raggiunto risultati davvero notevoli. Oggi è nelle posizioni più alte, proprio tra i colossi del mercato di smartphone. Proprio per questo, se arrivano promozioni del genere, non puoi fartele scappare. Oggi, Amazon, propone ilN10 5G 6GB / 128GB, nel colore Midnight Forest, con il 30% di, al costo di 245,09 euro. Troverete il link ...