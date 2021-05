(Di giovedì 6 maggio 2021), uno dei più importanti attivisti per la democrazia di, dovrà scontare10inper aver partecipato il 4 giugno 2020 a un raduno non autorizzato per commemorare per le proteste di piazza Tienanmen

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Il noto attivista di Hong Kong Joshua Wong è stato condannato ad altri 10 mesi di carcere - ilpost : Il noto attivista di Hong Kong Joshua Wong è stato condannato ad altri 10 mesi di carcere - MarcoBendinelli : RT @aforismidiunpaz: #AccaddeOggi, #5Maggio: dopo 66 giorni di sciopero della fame, #BobbySands, attivista dell’#IRA, muore nell’ospedale d… - aforismidiunpaz : #AccaddeOggi, #5Maggio: dopo 66 giorni di sciopero della fame, #BobbySands, attivista dell’#IRA, muore nell’ospedal… - max_porrati : @giuliocavalli @BCarazzolo Giusto , anche questo noto attivista del Crc era lì , vergogna -

Ultime Notizie dalla rete : noto attivista

Il Post

La prima new entry del cast è Alexander Skargaard , ormai voltoin casa HBO dopo True Blood e ... un miliardario investitore eche diventa fondamentale nella battaglia per la proprietà ...Particolarmenteper le proprie denunce contro l'operato di Cosa Nostra, fu giornalista eoltre che membro di Democrazia Proletaria. Fu ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978. Dunque ...Joshua Wong, uno dei più importanti attivisti per la democrazia di Hong Kong, dovrà scontare altri 10 mesi in carcere per aver partecipato il 4 giugno ...HONG KONG - Joshua Wong, uno dei volti più noti del fronte pro-democrazia di Hong Kong, è stato condannato a 10 mesi di reclusione per la partecipazione alla veglia del 4 giugno 2020 in ricordo delle ...