Grande Fratello | è nata la seconda figlia di Chicca e Giovanni

(Di giovedì 6 maggio 2021) Fiocco rosa per una delle coppie più solide e affiatate del mondo dello spettacolo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

ErikaBonari : @GildaZorzi Ma tommy è rimasto al clima della casa del grande fratello ?? - harrysmyoxygenx : RT @Angelic73474726: Stavo pensando a come potrebbero chiamarsi gli album dei ragazzi. Ecco qualche proposta: -Sangio: 'se no andavo al Gra… - goddessrafferty : dopo la polemica sulla psicologa del grande fratello mi mancava pure la polemica sui dottori che seguono gli isolan… - _Born_To_Dream : @BattagliaGabry PUAHAHAHAAHAH se magari. anche se abita a pochi passi da casa mia e ho fatto l'asilo e le elementar… - infoitcultura : Jeda al Grande Fratello Vip? Ilary Blasi e Tommaso Zorzi intervengono -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono stati tra i personaggi dell'ultima edizione delVip e nella casa più spiata d'Italia si sono conosciuti e amati: ultimamente lui ha fatto una confessione su di lei Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono conosciuti all'interno ...Fiocco rosa per una delle coppie più solide e affiatate del mondo dello ...Chicca e Giovanni del Grande Fratello genitori bis. Giovedì 6 maggio 2021 è nata la secondogenita della coppia del Grande Fratello. L’annuncio è stato dato dai diretti interessati sui rispettivi accou ...Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono diventati genitori per la seconda volta. È nata la piccola Beatrice, seconda figlia che si unisce alla famiglia dei due ex concorrenti del Grande Fratello 13, t ...