Europa League 2020 2021 | semifinali | tabellone e accoppiamenti

(Di giovedì 6 maggio 2021) La Casa del calcio europeo ha scoperto il destino di uno dei tornei continentali più attesi. A Nyon è stato reso noto il quadro dei quarti di finale ma anche delledi. L’andata delleè in programma giovedì 29 aprile mentre il ritorno è fissato per giovedì 6 maggio. Sorteggio difficile per la Roma che ai quarti trova l’Ajax. E anche l’urna delper la semifinale è poco fortunato per giallorossi e olandesi: la vincente affronterà una tra Manchester United e Granada. L’altra parte vedrà invece la vincente di Arsenal-Slavia Praga contro la migliore tra Villareal e Dinamo Zagabria. GLI HIGHLIGHTS LE PAGELLE ROMA-MANCHESTER UNITED IN SEMIFINALE DIFFIDATI ROMA-AJAX TELECRONISTI ROMA-AJAX QUALIFICATE...

Advertising

Eurosport_IT : Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan rischiano 2 anni senza Champions League ed Europa League ??????? #UEFA |… - DiMarzio : #ASRoma - Oggi in campo contro il #ManchesterUnited. La probabile formazione e i convocati - Eurosport_IT : CONEGLIANO TRA LE STELLE!!! ??????? Conegliano batte il Vakifbank Istanbul e si laurea Campione d'Europa per la prima… - romaforever_it : #RomaManchesterUnited LIVE! Europa League 2020-2021 - Semifinale di Ritorno - BenscPicks : Pre partido stake 1.5/10 Cuota 1.75 UEFA Europa league -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

DIRETTA ROMA MANCHESTER UNITED: L'ARBITRO Quest'oggi la diretta di Roma Manchester United sarà affidata al fischietto tedesco Felix Brych, che per la semifinale di ritorno di, avrà poi la collaborazione degli assistenti Borsch e Lupa, con Zwayer quarto uomo: andiamo dunque a conoscere meglio il fischietto di Monaco. Dati alla mano possiamo oggi raccontare di ......l'eliminazione del blocco del mercato ha ridato a Roman Abramovich la totale libertà di mettere sul piatto tanta moneta sonante per rifare una squadra che aveva vinto due anni fa l'ma ...Ritorno delle semifinali di Europa League per la Roma di Paulo Fonseca che, dopo il pesante 6-2 subìto a Old Trafford una settimana fa, è quantomeno chiamata a salvare la faccia, dal momento che per q ...(Daniele Mattioli - Insideroma) Tra poche ore servirà un'impresa alla Roma per accedere alla Finale di Europa League. Dopo la sconfitta per 6-2 sul campo del Manchester United, gli uomini allenati da ...