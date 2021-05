Covid, le ultime notizie. Draghi: "Vaccini bene globale, abbattere ostacoli". LIVE (Di giovedì 6 maggio 2021) Per il presidente del Consiglio "è prioritario aumentare la produzione dei Vaccini, garantendone la sicurezza, e abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali". La presidente della commissione Ue ha dato ragione all'Italia che, a inizio pandemia, ha chiesto la solidarietà ed il coordinamento dell'Europa. Svolta del presidente degli Usa Biden, favorevole alla revoca dei brevetti. In arrivo il certificato verde per il turismo Leggi su tg24.sky (Di giovedì 6 maggio 2021) Per il presidente del Consiglio "è prioritario aumentare la produzione dei, garantendone la sicurezza, egliche limitano le campagne vaccinali". La presidente della commissione Ue ha dato ragione all'Italia che, a inizio pandemia, ha chiesto la solidarietà ed il coordinamento dell'Europa. Svolta del presidente degli Usa Biden, favorevole alla revoca dei brevetti. In arrivo il certificato verde per il turismo

