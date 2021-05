Benevento | crolla il balcone | 46enne precipita in strada

(Di giovedì 6 maggio 2021) Attimi di paura a San Bartolomeo in Galdo, in provincia di, dove èto une con esso una donna affacciata. La, trasportata all’ospedale, ha riportato lievi contusioni ed un leggero trauma cranico. Nulla di grave. San Bartolomeo in Galdo,un: feritaIl crollo, che poteva finire in tragedia, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

GiovanniLanzi2 : @Marcolinho_22 @TuteLazio_V2 Vedo come te le partite della Lazio. Un miracolo da accendere un cero alla Madonna se… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento crolla

Teleclubitalia

Ancor peggio è stato, per me, quando i rumors hanno parlato di un avvicinamento ad esponenti della destra, e finanche della ex Lega di. Non ho idea se questi incontri siano davvero avvenuti,...... oltre alla citata Isernia, figurano anche le province di, Avellino, Campobasso, Potenza ... il 48% in meno dell'anno precedente, per un tasso di nuzialità chedal 3,1 per mille all'1,6 ...Una donna di 46 anni è rimasta ferita nel crollo del balcone della sua abitazione a San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento: il pavimento ...Attimi di paura vissuti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 maggio, a San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, in seguito al crollo di un balcone sul quale era affacciata una donna di 46 an ...