Benevento-Cagliari, la resa dei conti: la squadra di Inzaghi al bivio decisivo in chiave salvezza. Ecco la decisione dei calciatori sanniti (Di giovedì 6 maggio 2021) Grande attesa in vista dello scontro diretto per la salvezza tra Benevento e Cagliari.La compagine campana vuole reagire dopo un periodo estremamente complicato che ha fruttato alla squadra allenata da Filippo Inzaghi soltanto un punto nelle ultime cinque gare. Presa di coscienza e responsabilità da parte dei giocatori del club sannita che hanno espressamente chiesto alla società di poter andare in ritiro un giorno prima rispetto alla tabella di marcia prevista per preparare la madre di tutte le sfide, quella tra le mura amiche contro il Cagliari.Milan-Benevento, Inzaghi: “Segnali di crescita, noi ci crediamo. Testa al Cagliari”La sfida, che sarà un vero e proprio spareggio salvezza, è in programma ... Leggi su mediagol (Di giovedì 6 maggio 2021) Grande attesa in vista dello scontro diretto per latra.La compagine campana vuole reagire dopo un periodo estremamente complicato che ha fruttato allaallenata da Filipposoltanto un punto nelle ultime cinque gare. Pdi coscienza e responsabilità da parte dei giocatori del club sannita che hanno espressamente chiesto alla società di poter andare in ritiro un giorno prima rispetto alla tabella di marcia prevista per preparare la madre di tutte le sfide, quella tra le mura amiche contro il.Milan-: “Segnali di crescita, noi ci crediamo. Testa al”La sfida, che sarà un vero e proprio spareggio, è in programma ...

