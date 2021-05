Arno: via ai lavori della cassa d’espansione di Figline Incisa. Ma il rischio alluvione resta altissimo (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono stati inaugurati i lavori del secondo lotto della cassa di espansione Pizziconi che si trova nel Comune di Figline e Incisa ValdArno. Un intervento da quasi 23 mln di euro, la conclusione del quale è prevista entro il 2022. Ma ripetiamo: un passo avanti. Perchè la strada per mettere Firenze e due terzi della Toscana in sicurezza dall'Arno - una minaccia vera e catastrofica fin dal 1170, con l'ultima, devastante alluvione datata 4 novembre 1966 - è ancora lunga. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono stati inaugurati idel secondo lottodi espansione Pizziconi che si trova nel Comune diVald. Un intervento da quasi 23 mln di euro, la conclusione del quale è prevista entro il 2022. Ma ripetiamo: un passo avanti. Perchè la strada per mettere Firenze e due terziToscana in sicurezza dall'- una minaccia vera e catastrofica fin dal 1170, con l'ultima, devastantedatata 4 novembre 1966 - è ancora lunga. L'articolo proviene da Firenze Post.

