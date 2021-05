6 maggio: sono 68 i nuovi contagi Covid in Regione (Di giovedì 6 maggio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.060 tamponi molecolari sono stati rilevati 68 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,67%. sono inoltre 1.829 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 12 casi (0,66%). I decessi registrati sono 3, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 31 e si riducono anche quelli in altri reparti che risultano essere 183. I decessi complessivamente ammontano a 3.726, con la seguente suddivisione territoriale: 794 a Trieste, 1.978 a Udine, 667 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti sono 89.860, i clinicamente guariti 5.523, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 6.518. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente ... Leggi su udine20 (Di giovedì 6 maggio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.060 tamponi molecolaristati rilevati 68con una percentuale di positività del 1,67%.inoltre 1.829 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 12 casi (0,66%). I decessi registrati3, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 31 e si riducono anche quelli in altri reparti che risultano essere 183. I decessi complessivamente ammontano a 3.726, con la seguente suddivisione territoriale: 794 a Trieste, 1.978 a Udine, 667 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti89.860, i clinicamente guariti 5.523, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 6.518. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giuliarisultate positive complessivamente ...

