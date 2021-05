Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2021 ore 15:30 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Viabilità 5 MAGGIO 2021 ORE 15:20 – FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E LA A24. IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD. SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E L’ALLACCIO COL GRA NELLE DUE DIREZIONI. DISAGI INVECE SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA CONGESTIONATO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO. È STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021)5 MAGGIOORE 15:20 – FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E LA A24. IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD. SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E L’ALLACCIO COL GRA NELLE DUE DIREZIONI. DISAGI INVECE SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA CONGESTIONATO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO. È STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, a via Gregorio XI cede il manto stradale e un camion rimane incastrato Altre pattuglie sono intervenute per chiudere il tratto di strada bloccato dalle operazioni di recupero del furgone e per agevolare la viabilità della zona. 5 maggio 2021 - 14:51

Ascoli Piceno: transito Giro d'Italia, Comune consiglia di utilizzare mezzi trasporto solo se strettamente necessario ... attraversando poi la città in viale Treviri, via Dino Angelini, Piazza Roma, Piazza Arringo, viale ...con il personale della Polizia Municipale che sarà presente in loco per la gestione della viabilità.

