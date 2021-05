Tu si que vales | ufficializzato il nome del giudice popolare

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Sabrina Ferilli vestirà ancora una volta i panni dia Tu si que. L'annuncio arriva dall'attrice stessa che, via Instagram, ha condiviso una serie di video delprogramma di Canale 5. Sabrina Ferilli confermata a Tu si queLa nuova edizione di Tu si questa scaldando i motori e a settembre tornerà a tenere compagnia ai telespettatori. Il programma va in onda ormai da diverse stagioni e registra sempre un grande successo. La giuria è composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari e anche quest'anno è confermata in toto. Per quanto riguarda la figura del, invece, questa è cambiata nel corso degli anni. Da qualche edizione a questa parte, il suo posto è occupato da ...