"RocknRolla": stasera in TV il crimine sposa la commedia nel thriller di Guy Ritchie (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quando si parla di affari non si scherza. Eppure i protagonisti di "RocknRolla" sanno come far divertire il proprio pubblico. Il film del 2008 diretto e sceneggiato da Guy Ritchie approda in prima serata con tanto di adrenalina ed ironia. Difficile catalogare la pellicola perché i suoi 114 minuti sono un connubio tra il genere del thriller, dell'azione e della commedia. Il film esplora i meccanismi che si celano dietro il mercato immobiliare e la malavita della capitale inglese, città dove qualunque tipo di criminale si reca con l'intento di fare fortuna. Uno spaccato contemporaneo sui giri di denaro che alimentano il mercato londinese e di conseguenza quello internazionale. Un racconto che non trae la propria forza dall'onniscienza di scene violente e azioni macabre, ma dai giochi di potere in cui i pesci grandi ...

