Playout Serie C 2020/2021: programma, date, orari e diretta tv (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Lega Pro ha annunciato il programma delle gare di andata e ritorno dei Play-Out. 15 MAGGIO LE GARE DI ANDATA: girone B, Ravenna-Legnago e A.J Fano-Imolese, entrambe alle 17.30. Girone C con Bisceglie-Paganese sempre alle 17.30. 22 MAGGIO LE GARE DI RITORNO: girone B, Legnago-Ravenna, Imolese-A.J. Fano ore 17.30. Girone C Paganese-Bisceglie 17.30. SportFace.

