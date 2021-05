Non sono io tutto il primo romanzo del foggiano Alfredo Annicchiarico (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Mi chiamo Zeno Pavani e ho qualcosa da narrarvi, mentre raccolgo la drammatica bellezza dell’orizzonte sdentato dalle ciminiere e avvolto da nuvolaglie che annunciano un imminente temporale”. Zeno Pavani, giornalista freelance, ha appena ricevuto l’incarico per un reportage sulla vita del suo fratellastro Leonardo, religioso in odore di beatificazione per un miracolo operato in vita. Ma mentre ricostruisce le vicende per il settimanale cattolico che gli ha commissionato l’inchiesta, Zeno scopre particolari inaspettati della vita di suo fratello e vicende poco limpide. Fra misteriosi personaggi ed eventi inspiegabili, intrecciati a una lucida e sincera autoconfessione, Zeno ragiona sul senso dell’amore, dell’amicizia, della vita. Alfredo Annicchiarico (Foggia, 1964) si occupa di Human Resources recruiting per un grande gruppo assicurativo. Ha già ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Mi chiamo Zeno Pavani e ho qualcosa da narrarvi, mentre raccolgo la drammatica bellezza dell’orizzonte sdentato dalle ciminiere e avvolto da nuvolaglie che annunciano un imminente temporale”. Zeno Pavani, giornalista freelance, ha appena ricevuto l’incarico per un reportage sulla vita del suo fratellastro Leonardo, religioso in odore di beatificazione per un miracolo operato in vita. Ma mentre ricostruisce le vicende per il settimanale cattolico che gli ha commissionato l’inchiesta, Zeno scopre particolari inaspettati della vita di suo fratello e vicende poco limpide. Fra misteriosi personaggi ed eventi inspiegabili, intrecciati a una lucida e sincera autoconfessione, Zeno ragiona sul senso dell’amore, dell’amicizia, della vita.(Foggia, 1964) si occupa di Human Resources recruiting per un grande gruppo assicurativo. Ha già ...

AlbertoBagnai : Nota che la mia richiesta di procedere alla sanificazione (come da protocollo) non riceve alcun sostegno dalle forz… - CottarelliCPI : Caso Fedez: sono anni che la RAI va riformata. Se si vuole mantenere il servizio pubblico, serve una RAI davvero in… - MetaErmal : Al primo maggio non abbiamo potuto portare i nostri tecnici nonostante tutti i controlli. Ieri al rientro a Milano… - PattyPa28885266 : @Rosandtheworld @Gianlustella @a_meluzzi Neanche io l’ho trovato! Sono tutti uguali ... come ne usciremo non lo so - vincenzo22964 : Sono sempre le vittime a dover chiedere scusa, su questo non c'è dubbio, soprattutto quando alzano la testa, quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sono CD Projekt RED perde un altro pezzo, dimesso il director di The Witcher 3 Da quando Cyberpunk 2077 ha finalmente debuttato sul mercato, le cose in casa CD Projekt RED non sono andate esattamente come la compagnia si aspettava. Il lancio a dir poco turbolento di quello che per gli occhi di molti era una gioco attesissimo ha contribuito a causare più guai che gioie ...

Diretta Juventus Empoli Primavera/ Streaming video tv: match tra due squadre in forma I giovani bianconeri sono reduci dal big match che hanno pareggiato contro la Roma : non sono riusciti a operare il sorpasso in classifica, ma vincendo oggi si prenderebbero il secondo posto ...

Inchiesta Report, Zaia in audizione: "Non sono qui per farmi processare" Adnkronos Destini incrociati: Mourinho ritrova Conte dopo gli screzi in Premier Lo Special One e il tecnico campione d'Italia si ritrovano dopo l'esperienza in Inghilterra condita da una diatriba senza esclusione di colpi.

Eroi "usa e getta", in piazza gli operatori socio-sanitari licenziati dal Covid hospital Al sit-in di protesta, organizzato questa mattina alle 10.30 davanti agli uffici regionali di piazza Unione, a Pescara, si sono presentati con la divisa che fino a quattro giorni fa ...

Da quando Cyberpunk 2077 ha finalmente debuttato sul mercato, le cose in casa CD Projekt REDandate esattamente come la compagnia si aspettava. Il lancio a dir poco turbolento di quello che per gli occhi di molti era una gioco attesissimo ha contribuito a causare più guai che gioie ...I giovani bianconerireduci dal big match che hanno pareggiato contro la Roma :riusciti a operare il sorpasso in classifica, ma vincendo oggi si prenderebbero il secondo posto ...Lo Special One e il tecnico campione d'Italia si ritrovano dopo l'esperienza in Inghilterra condita da una diatriba senza esclusione di colpi.Al sit-in di protesta, organizzato questa mattina alle 10.30 davanti agli uffici regionali di piazza Unione, a Pescara, si sono presentati con la divisa che fino a quattro giorni fa ...