Meghan Markle ricoverata in ospedale? "Ci sarebbero problemi con la gravidanza"

Meghan Markle sarebbe stata ricoverata in ospedale a Santa Barbara in California. La duchessa di Sussex sarebbe entrata nel nosocomio lo scorso 23 aprile, ma ancora non sarebbe uscita dalla struttura sanitaria. A rivelarlo sarebbero state alcune fonti molto vicine alla coppia negli Stati Uniti. E questo spiegherebbe anche il motivo per il quale il …

