“Lo stanno svuotando” Sotto la botola | un pozzo | Denise Pipitone | è il momento della verità? 

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel giorno in cui è prevista una fiaccolata nel nome di, Mazara del Vallo è stata scossa dalla notiziariapertura delle indagini e soprattutto sull'ispezione in corso nella casa che fu abitata da Anna Corona, la madre dell'ex moglie del padrebambina scomparsa il primo settembre 2004. L'attenzione dei Vigili del Fuoco, che da ore operano in quell'abitazione, è puntata su unche si trovaunanel garage di via Pirandello. È arrivata anche una squadra del San, il gruppo Speleo Alpino Fluviale provinciale. Quest'ultimo ha montato una pompa idrovora per svuotare il: non è ancora chiaro che cosa si sta cercando, ma a giudicare dagli specialisti messi in campo si intuisce che...