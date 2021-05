Il Capitano in soccorso di Renzi sul caso Report. L’incontro fra l’ex premier e lo 007: solo i 5S incalzano Matteo d’Arabia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Continua a far discutere L’incontro in una piazzola dell’autogrill sull’Autosole fra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e un agente dei servizi segreti, Marco Mancini, testimoniato da un video girato da “una cittadina” e mandato in onda dalla trasmissione giornalistica Report lunedì sera su Rai3 (leggi l’articolo). L’appuntamento dura quaranta minuti e avviene il 23 dicembre scorso, nel pieno della crisi del governo Conte, “quando il tema dei servizi segreti è uno delle questioni di attrito principali all’interno della maggioranza”, ricorda Report, sottolineando anche che l’agente segreto che partecipa alL’incontro con l’ex premier “è da tempo in lizza per una nomina di peso all’interno degli apparati di intelligence”. Da parte sua ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Continua a far discuterein una piazzola dell’autogrill sull’Autosole fra il leader di Italia Vivae un agente dei servizi segreti, Marco Mancini, testimoniato da un video girato da “una cittadina” e mandato in onda dalla trasmissione giornalisticalunedì sera su Rai3 (leggi l’articolo). L’appuntamento dura quaranta minuti e avviene il 23 dicembre scorso, nel pieno della crisi del governo Conte, “quando il tema dei servizi segreti è uno delle questioni di attrito principali all’interno della maggioranza”, ricorda, sottolineando anche che l’agente segreto che partecipa alcon“è da tempo in lizza per una nomina di peso all’interno degli apparati di intelligence”. Da parte sua ...

Capitano_Achab : @RescueMed @ItalianNavy @guerini_lorenzo @MinisteroDifesa Sorpreso, emozionato, quasi commosso a vedere una nostra… - pigherino : So..la Con tono da condottiero LaRussa declama:Speranza in aula solo con 4 gatti 1 Tanti quanti i voti(29) presi da… - MoltodafareP : @BrunoGiannarel1 Buona sera, mi sembra che lavorasse per una compagnia italiana quel capitano. Hanno fatto una soll… - gabrieledepalma : @0x526F63636F @a1355an @Capitano_14 @RobertoRedSox in ambulanza (e pompieri) la velocità serve soprattutto per arri… - gabrieledepalma : @0x526F63636F @a1355an @Capitano_14 @RobertoRedSox io infatti lascerei le velocità folli ai soli mezzi di soccorso,… -