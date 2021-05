Gragnano | quindicenne accoltellato | fermato minorenne per tentato omicidio

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIndagini lampo sul ferimento di un 15enne a(Napoli),in un’aggressione da parte di sei coetanei. E’ statoungravemente indiziato del reato di tentativo di. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì scorso. Il 15enne è tuttora ricoverato in ospedale per una ferita che gli ha sfiorato il polmone e un’altra all’addome. Non è in pericolo di vita. Oggi pomeriggio, i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. Ilè ritenuto il responsabile materiale dell’accoltellamento del 15enne che, nel pomeriggio di lunedì scorso, nelle vie del centro cittadino di, era ...

e' stato ferito al torace per difendere un amico. Ricoverato, da ieri in ospedale, ... sorella maggiore del 15enne accoltellato ieri pomeriggio a, da sei minorenni che volevano ''...Così Rita, la sorella maggiore di Giovanni, ilaccoltellato lunedì a, ha raccontato l'episodio su Facebook. È ancora scossa e preoccupata per il fratello, al quale con una ...Quindicenne in prognosi riservata per difendere un amico, preso chi l'ha accoltellato Quindicenne ferito a Gragnano per difendere un amico. Fermato per tentato omicidio un ragazzo della sua età. Il ra ...Quindicenne e' stato ferito al torace per difendere un amico. Ricoverato, da ieri in ospedale, soffre per le conseguenze della coltellata che ha sfiorato il polmone. Ma non era il ragazzino la vittima ...