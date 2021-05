Giorgetti | Dl semplificazione entro giugno

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – “maggio,abbiamo l’impegno di presentare un decreto legge in materia die di sburocratizzazione che dovrebbe incidere su tanti momenti decisivi per quanto riguarda la vita delle aziende, in particolare delle aziende estere”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, in occasione dell’evento di Luiss e Confindustria, realizzato su iniziativa dell’Advisory Board investitori esteri (ABIE) di Confindustria, per la presentazione dell’Osservatorio Imprese Estere. Per l’attrazione degli investimenti esteri la politica avviata dall’Italia “implica anche un aggiornamento e revisione della governance per i molteplici, forse troppi strumenti che oggi abbiamo per offrire l’Italia ai potenziali investitori”, ha proseguito il Ministro. “L’impegno del ministero ...