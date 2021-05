Francesco | il diritto degli speculatori e i diritti umani La riflessione di Cristiano

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Le intenzioni di preghiera del Santo Padre” sono sovente oggetto di disattenzione. Cosa diranno mai al mondo le intenzioni di preghiera del mese? Ok. Proviamo però almeno a guardarle, per farci un’idea al riguardo. Se sarà tempo perso sarà poco, un’intenzione di preghiera non ci sottrarrà tanto del nostro prezioso tempo. Con un videomessaggio di pochi giorni faha diffuso questa intenzione di preghiera per il mese di maggio di questo 2021, messe mariano: “Mentre l’economia reale, quella che crea lavoro, è in crisi – quanta gente è senza lavoro! – i mercati finanziari non sono mai stati così ipertrofici come sono ora. Quanto è lontano il mondo della grande finanza dalla vita della maggior parte delle persone! La finanza, se non viene regolamentata, diventa pura speculazione animata da politiche monetarie. Questa situazione è insostenibile. È pericolosa. Per ...